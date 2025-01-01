edición general
Héroes mileuristas contra el fuego: así se salvan nuestros bosques

Héroes mileuristas contra el fuego: así se salvan nuestros bosques

Mientras los incendios arrasan cada verano el paisaje español, cientos de profesionales mal pagados se enfrentan al fuego con entrega y dignidad. Esta es una mirada serena y necesaria a quienes cuidan nuestros bosques sin que apenas se les mire.

ugotognazzi #1 ugotognazzi
de verdad, flipo. la gente preocupada por el pobre donnarumma ese y aquí se juegan la vida por dos duros. es triste.
Galero #5 Galero
#1 Cada uno se preocupa de lo que le interesa. Así ha sido siempre.

A los que nos llueven las cenizas de los incendios y se nos encoge el corazón con el olor a leña quemada bajo un cielo rojo nos tenemos que desayunar con la restauración de una virgen de madera, que no pararía un penalti ni al alcalde de Madrid, muy preocupado él también por nuestros montes.
almadepato #3 almadepato
Mientras siga saliendo tan barato quemar y que te pillen, todo irá a peor.
martinluter #2 martinluter
Tampoco las otras fuerzas del Estado (voluntariamente en minúscula) navegan en el oro. Aquí hay que sacar pasta para ellos y para más categorías. Estamos en un país cada vez más desértico y, si seguimos así, sin prevención y sin recursos, será complicado salvar forestas, animales y personas.
#6 okeil
#2 La prevención consiste, básicamente, en sacar las desbrozadoras/abonadoras tradicionales, guiadas por un perro y un pastor. Al otro lado del Soto Viñuelas, hasta hace dos años se hacía así, pero el nuevo barrio Cerro del Baile, desaloja la explotación ganadera que se encargaba de esa prevención. El Ayto. dice que es por razones ajenas al mismo ... no es que no haya prevención, es que se hace antiprevención.
Dannato #4 Dannato
Es realmente desgarrador ver cómo los que realmente arriesgan sus vidas para proteger nuestros bosques siguen siendo invisibles. Gente que se enfrenta al fuego cada verano con un salario miserable, sin el respaldo que merecen. Y mientras tanto, el Estado sigue fallando en gestionar correctamente los recursos. Si realmente creemos en un cambio, debemos empezar por valorar y dotar adecuadamente a quienes están en primera línea de batalla, no solo con palabras, sino con recursos y condiciones laborales justas.
