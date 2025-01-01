Héroes mileuristas contra el fuego: así se salvan nuestros bosques

Mientras los incendios arrasan cada verano el paisaje español, cientos de profesionales mal pagados se enfrentan al fuego con entrega y dignidad. Esta es una mirada serena y necesaria a quienes cuidan nuestros bosques sin que apenas se les mire.
| etiquetas: incendios , verano , fuego , sueldos , españa
A los que nos llueven las cenizas de los incendios y se nos encoge el corazón con el olor a leña quemada bajo un cielo rojo nos tenemos que desayunar con la restauración de una virgen de madera, que no pararía un penalti ni al alcalde de Madrid, muy preocupado él también por nuestros montes.