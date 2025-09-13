Hernán Zin: "Estamos viendo en directo una limpieza étnica"

"Cuando vas a cubrir una guerra piensas que te van a matar o que te vas a quedar sin brazo, pero nadie te cuenta que puedes perder la salud mental", asegura hernán zin, corresponsal de guerra y cineasta. Tras 30 años testificando la barbarie -desde el éxodo de los refugiados sirios a las mujeres violadas como arma de guerra-, y a pesar de que sufre estrés postraumático por lo que ha visto y vivido, trabaja junto a un jovencísimo grupo de periodistas gazatíes en un documental sobre el horror que se vive en la Franja de Gaza.