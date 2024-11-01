Hernán Marín, dibujos fantasmales a grafito [Eng]  

En los dibujos a doble cara de Hernán Marín, los retratos aparecen y desaparecen. El artista visual colombiano Hernán Marín crea impactantes obras de grafito sobre acrílico esmerilado que parecen oscilar entre la presencia y la desaparición. En lugar de tratar la superficie como un soporte neutro, Marín utiliza el material mismo como parte activa de la imagen, permitiendo que cada pieza se transforme según la posición del espectador. Vista desde un lado, emerge una figura ligeramente difuminada con detalles nítidos en primer plano. Al girar el