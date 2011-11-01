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Hermes. El guitarrista de Los Suaves. Documental

Hermes. El guitarrista de Los Suaves. Documental  

Hermenegildo Alogo Mebuy, más conocido como Hermes, fue el guitarrista solista de Los Suaves durante su etapa de mayor despegue a finales de los 80. Su historia es una de las más singulares y trágicas del rock español. Originario de Guinea Ecuatorial, Hermes aportó un sonido crudo y auténtico que definió discos clave como "Ese día piensa en mí" (1988), considerado por muchos fans como el álbum con el espíritu más puro de la banda.

| etiquetas: los suaves , hermes
5 1 0 K 84 ROCK
3 comentarios
5 1 0 K 84 ROCK
jewel_throne #2 jewel_throne
Hay Hermes de Los Suaves, hay meneo. :hug: :hug:
2 K 26
Aguarrás #3 Aguarrás *
Meneazo. Este me lo tengo que ver con calma... :-> :hug:
1 K 16

menéame