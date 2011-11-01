Hermes. El guitarrista de Los Suaves. Documental  

Hermenegildo Alogo Mebuy, más conocido como Hermes, fue el guitarrista solista de Los Suaves durante su etapa de mayor despegue a finales de los 80. Su historia es una de las más singulares y trágicas del rock español. Originario de Guinea Ecuatorial, Hermes aportó un sonido crudo y auténtico que definió discos clave como "Ese día piensa en mí" (1988), considerado por muchos fans como el álbum con el espíritu más puro de la banda.