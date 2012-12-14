Herido grave en Mocejón (Toledo) un menor de edad tras ser corneado hasta en tres ocasiones  

Apenas dos días después de la muerte de un hombre en Ubrique se ha registrado un nuevo suceso grave en un encierro taurino. Esta vez, el escenario ha sido el municipio toledano de Mocejón, donde un joven de 17 años ha resultado herido de gravedad durante el segundo encierro de las fiestas. El menor fue alcanzado mientras intentaba refugiarse en una plataforma situada en el centro del recorrido. El joven intentó trepar por unas escaleras para ponerse a salvo, pero el toro consiguió embestirle, provocándole tres cornadas.