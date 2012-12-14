edición general
Herido grave en Mocejón (Toledo) un menor de edad tras ser corneado hasta en tres ocasiones

Apenas dos días después de la muerte de un hombre en Ubrique se ha registrado un nuevo suceso grave en un encierro taurino. Esta vez, el escenario ha sido el municipio toledano de Mocejón, donde un joven de 17 años ha resultado herido de gravedad durante el segundo encierro de las fiestas. El menor fue alcanzado mientras intentaba refugiarse en una plataforma situada en el centro del recorrido. El joven intentó trepar por unas escaleras para ponerse a salvo, pero el toro consiguió embestirle, provocándole tres cornadas.

| etiquetas: mocejón , menor herido , corneado , fiestas patronales
15 comentarios
poyeur #8 poyeur
"pronóstico, según fuentes hospitalarias, es grave". Mentira, es esdrújula ;)
estemenda #12 estemenda
#8 Muy agudo.
devilinside #13 devilinside
#12 No sé si lo entenderá el pueblo llano
Free_palestine #5 Free_palestine
La tortura no es cultura  media
Flogisto #11 Flogisto
#5 "Cultura es aquel todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad". (Tylor 1871)

La tortura es una técnica que el hombre adquiere dentro de una sociedad.
Benzo #9 Benzo *
#7 Depende de comunidades, por lo visto en Castilla -La Mancha es legal.

"Artículo 22. Participantes.
La edad mínima para participar en los festejos taurinos populares será de dieciséis años,"
www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20121214/pr
poyeur #14 poyeur
#9 gracias! Al menos a esa edad no deberían estar borrachos, en teoría
#6 cocococo
¿El toro está bien?
#4 UserNotFound_164
El "arte" de los toros
repix #15 repix
Poesía.
#2 kkculopis *
Espero que se recupere el chaval. Yo con esos años también salía a las vaquillas y es que con esa edad no se conoce el miedo.
También decir que no he visto un recorte tan mierder en mí puta vida, dudo en subirse o no, tal vez si se llega a subir hay una desgracia mayor, pero es que si haces un recorte tienes que tener muy claro por donde coger al toro y una vía de escape o donde guarecerse y al final el chaval dudo y zas!!!
Lo dicho espero que se recupere
UnoYDos #10 UnoYDos
#2 No hace falta perderle el miedo para tener un percance. Hace ya bastante años fui a las fiestas de Mocejon, y el toro no recuerdo si saltando o moviendo unos puntales se acaba metiendo donde estaba el chiringuito de la plaza, cogiendo despistatos a todas las personas mayores que había ahí. Y le engancho una cornada en el pecho a uno de ellos.
alcama #1 alcama
Yo comencé mis estudios universitarios con 16 años.
Ahora resulta que con 17 años se es un menor
Benzo #3 Benzo
#1 Legalmente en España es un menor de edad.
0 K 10
poyeur #7 poyeur
#3 Yo la duda que tengo es si, por edad, legalmente puede estar ahí. Diría que no
