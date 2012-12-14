Herido grave en Mocejón (Toledo) un menor de edad tras ser corneado hasta en tres ocasiones  

Apenas dos días después de la muerte de un hombre en Ubrique se ha registrado un nuevo suceso grave en un encierro taurino. Esta vez, el escenario ha sido el municipio toledano de Mocejón, donde un joven de 17 años ha resultado herido de gravedad durante el segundo encierro de las fiestas. El menor fue alcanzado mientras intentaba refugiarse en una plataforma situada en el centro del recorrido. El joven intentó trepar por unas escaleras para ponerse a salvo, pero el toro consiguió embestirle, provocándole tres cornadas.
"Artículo 22. Participantes.
La edad mínima para participar en los festejos taurinos populares será de dieciséis años,"
También decir que no he visto un recorte tan mierder en mí puta vida, dudo en subirse o no, tal vez si se llega a subir hay una desgracia mayor, pero es que si haces un recorte tienes que tener muy claro por donde coger al toro y una vía de escape o donde guarecerse y al final el chaval dudo y zas!!!
Lo dicho espero que se recupere
Ahora resulta que con 17 años se es un menor