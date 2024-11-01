Las heridas de la DANA en la vivienda: 11.000 edificios dañados y 363 demoliciones entre totales o parciales

Las heridas de la Dana son todavía visibles en el paisaje valenciano, a falta de una semana para que se cumpla un año de una tragedia que dejó desolada gran parte de la provincia de Valencia. Muchas calles siguen aún marcadas por la tragedia, con viviendas vacías y negocios cerrados, que recuerdan el impacto de una riada que arrasó no solo infraestructuras, sino también la rutina y la tranquilidad de miles de vecinos.