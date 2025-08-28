edición general
Henry Méndez recoge cable tras decir que "odia a los rojos": "Muy valientes hasta que os tocan el bolsillo"

Ahora, tras la polémica generada en redes y la posibilidad de que se le empiecen a caer bolos, el cantante ha dado marcha atrás. "No guardo odio ni rencor para nadie", asegura. El cantante se ha disculpado con "todas las personas que se han sentido agraviadas por el comentario que hace referencia a un color fuertemente relacionado con una postura política".

#1 Leon_Bocanegra
todas las personas que se han sentido agraviadas por el comentario que hace referencia a un color fuertemente relacionado con una postura política".


Ostia, está si que no la vi venir! El tipo lo que odia es el color rojo.
Hay que joderse con la derechusma cobarde.
#6 Pixmac
"Vota a, cómo se llama, a Abascal, vota a Mariano Rajoy, vota a quien te dé la gana. Yo no soy socialista, odio a los rojos", dijo.

Se nota que está muy puesto en la actualidad política española :roll: Un poco más y pide votar a Fraga.
#4 atrompicones
Ese color del que usted me habla...
Chinchorro
Otro que se hace caca. Menudos mierdecillas :troll:
#5 atrompicones
Cuando faltan argumentos...
Arzak_
Torombolo y sin bolo 8-D
Ankor
Da igual, ha conseguido que ahora se le conozca un poco más y que le fichen más a menudo por Valencia y Andalucia. Que para conciertos y esas cosas siempre hay dinero.
