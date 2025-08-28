Henry Méndez recoge cable tras decir que "odia a los rojos": "Muy valientes hasta que os tocan el bolsillo"

Ahora, tras la polémica generada en redes y la posibilidad de que se le empiecen a caer bolos, el cantante ha dado marcha atrás. "No guardo odio ni rencor para nadie", asegura. El cantante se ha disculpado con "todas las personas que se han sentido agraviadas por el comentario que hace referencia a un color fuertemente relacionado con una postura política".