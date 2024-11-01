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Hemos olvidado que Europa es la fuente de todos los males de la humanidad [Ruso]

Hemos olvidado que Europa es la fuente de todos los males de la humanidad [Ruso]

Europa es parte de nuestra alma, de nuestra cultura. Pero debemos entender que Europa es la manifestación de todos los principales problemas de la humanidad y de Rusia. Y hay que detenerla. Se volvió loca. Algún día Europa se desmoronará y creo que una parte de ella tomará un camino normal: estos son los países del sur y del centro de Europa. Pero el noroeste calvinista debe estar lo más aislado posible y firmemente contenido. Si no se controla, habrá que castigar. Castigar, tal vez incluso para siempre.

| etiquetas: entrevista , sergey karaganov , rusia , europa
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5 comentarios
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tul #2 tul
blas de lezo suscribiria esa entradilla xD
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#4 woke
Europa no, sus dirigentes.
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Priorat #3 Priorat
Hoy estoy en el día en que Rusia no es Europea. O solo parte.

Voy a votar algo negativo porque es falso. Europa FUE... no ES. Y el tiempo verbal es super importante cuando se hacen estas afirmaciones.
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Andreham #1 Andreham
Esta es propaganda buena.

Si nosotros lo decimos de los rusos, no hay problema.

Si lo dicen los rusos, ¿veis como teníamos razón en odiarlos?
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#5 endy *
"Esto significa que debemos entender claramente que estamos en esta situación. ¿Qué hacer en Europa? Estados Unidos por separado – sólo hay que contenerlo firmemente y sacarlo de esta situación. Europa debe comprender finalmente que será destruida si continúa la agresión. Y cuanto antes lo entienda, menos gente nuestra morirá"

Propaganda para fans de la Unión Soviética y del KGB.
Y lo dice el "Presidente Honorario del Presidium del Consejo de Política Exterior y de Defensa."
Se le ve muy diplomático
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menéame