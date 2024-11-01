Europa es parte de nuestra alma, de nuestra cultura. Pero debemos entender que Europa es la manifestación de todos los principales problemas de la humanidad y de Rusia. Y hay que detenerla. Se volvió loca. Algún día Europa se desmoronará y creo que una parte de ella tomará un camino normal: estos son los países del sur y del centro de Europa. Pero el noroeste calvinista debe estar lo más aislado posible y firmemente contenido. Si no se controla, habrá que castigar. Castigar, tal vez incluso para siempre.
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Voy a votar algo negativo porque es falso. Europa FUE... no ES. Y el tiempo verbal es super importante cuando se hacen estas afirmaciones.
Si nosotros lo decimos de los rusos, no hay problema.
Si lo dicen los rusos, ¿veis como teníamos razón en odiarlos?
Propaganda para fans de la Unión Soviética y del KGB.
Y lo dice el "Presidente Honorario del Presidium del Consejo de Política Exterior y de Defensa."
Se le ve muy diplomático