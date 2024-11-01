Europa es parte de nuestra alma, de nuestra cultura. Pero debemos entender que Europa es la manifestación de todos los principales problemas de la humanidad y de Rusia. Y hay que detenerla. Se volvió loca. Algún día Europa se desmoronará y creo que una parte de ella tomará un camino normal: estos son los países del sur y del centro de Europa. Pero el noroeste calvinista debe estar lo más aislado posible y firmemente contenido. Si no se controla, habrá que castigar. Castigar, tal vez incluso para siempre.