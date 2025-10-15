"9 de cada 10 euros invertidos en toda la zona de la dana son del Gobierno de España" [HEMEROTECA]

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, visitó el pasado mes el municipio de Requena junto a su alcalde Mario Sánchez, para supervisar las obras de reconstrucción de la dana que están acometiendo en la localidad. "Una reconstrucción que está liderando el Gobierno de España en estos últimos meses y lo demostramos con números, ya que 9 de cada 10 euros invertidos en toda la zona de la dana son del Gobierno de España", ha afirmado la delegada.