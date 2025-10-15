edición general
18 meneos
19 clics
"9 de cada 10 euros invertidos en toda la zona de la dana son del Gobierno de España" [HEMEROTECA]

"9 de cada 10 euros invertidos en toda la zona de la dana son del Gobierno de España" [HEMEROTECA]

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, visitó el pasado mes el municipio de Requena junto a su alcalde Mario Sánchez, para supervisar las obras de reconstrucción de la dana que están acometiendo en la localidad. "Una reconstrucción que está liderando el Gobierno de España en estos últimos meses y lo demostramos con números, ya que 9 de cada 10 euros invertidos en toda la zona de la dana son del Gobierno de España", ha afirmado la delegada.

| etiquetas: dana , valencia , ayudas , inversión , obras , gobierno , pilar bernabé
15 3 0 K 149 politica
3 comentarios
15 3 0 K 149 politica
camvalf #2 camvalf
Y el euro que sobra se lo ha llevado alguna empresa/amigo de Mazon o del PP directamente.
1 K 19
Marco_Pagot #1 Marco_Pagot *
La derecha y extrema derecha, como táctica de control de daños, se dedica a decir que el Gobierno es culpable de lo de la DANA por abandonar a las víctimas. Llegando a decir que desde el Gobierno no se ha invertido en las zonas afectadas ni se han hecho obras.

Hoy en televisión Pilar Bernabé ha repetido lo que dijo hace menos de un mes (pero pongo hemeroteca en el titular por si acaso, que hay mucho tiquismiquis). 9 de cada 10 euros invertidos en toda la zona de la DANA son del Gobierno de España-
0 K 13
#3 pedromoralesnn_62a8fccf7
Los cojones
0 K 6

menéame