[HEMEROTECA] Madrid condena a Vladimir Putin a propuesta de Vox, un mes después de votar en contra de retirarle la Llave de Oro (2022)

La moción aprobada hoy señala al presidente ruso Putin por producir el genocidio y la vulneración de los derechos humanos del pueblo ucraniano. En un principio, Vox tan solo pretendía declararle ‘persona non grata’ en Madrid, pero finalmente se ha auto-enmendado para acometer una declaración expresa de condena al presidente ruso.

javibaz #2 javibaz
Si eso es un genocidio que será lo que están haciendo en Gaza.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Bueno, lo que hacen los ucranazis enviando sus tropas al matadero para gloria de la OTAN, se le parece.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#2 Apartahoteles a pie de playa.
millanin #5 millanin
#2 ampliación de espacio vital
#1 rekus *
Disclaimer: El quid no está en el titular, está en negrita en la entradilla. Saco la hemeroteca a colación sobre esta noticia reciente.

Un diputado de Vox boicotea un minuto de silencio por Gaza con golpes a la mesa

www.meneame.net/story/diputado-vox-boicotea-minuto-silencio-gaza-golpe
#6 BloodStar
Eres el ejemplo perfecto de en qué se ha convertido menéame.
