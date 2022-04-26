[HEMEROTECA] Madrid condena a Vladimir Putin a propuesta de Vox, un mes después de votar en contra de retirarle la Llave de Oro (2022)

La moción aprobada hoy señala al presidente ruso Putin por producir el genocidio y la vulneración de los derechos humanos del pueblo ucraniano. En un principio, Vox tan solo pretendía declararle ‘persona non grata’ en Madrid, pero finalmente se ha auto-enmendado para acometer una declaración expresa de condena al presidente ruso.
| etiquetas: vox , pp , genocidio , derecha , hipocresía
Bueno, lo que hacen los ucranazis enviando sus tropas al matadero para gloria de la OTAN, se le parece.
Un diputado de Vox boicotea un minuto de silencio por Gaza con golpes a la mesa
www.meneame.net/story/diputado-vox-boicotea-minuto-silencio-gaza-golpe