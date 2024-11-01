Hemeroteca: El comisario provincial de Policía, José Ángel González Jiménez, recibe la Encomienda de la Orden del Mérito Civil

"Ser policía es algo más un trabajo" El delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, entregó ayer la Encomienda de la Orden del Mérito Civil a José Ángel González Jiménez, comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Valladolid. Entre otros asistieron Javier León de la Riva.
Este era el que necesitaba un carabina para subir en un ascensor con una señora.
No me exraña que le condecoraran con la orden del mérito civil, muy civilizado el señor.