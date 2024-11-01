Hemeroteca: El comisario provincial de Policía, José Ángel González Jiménez, recibe la Encomienda de la Orden del Mérito Civil

"Ser policía es algo más un trabajo" El delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, entregó ayer la Encomienda de la Orden del Mérito Civil a José Ángel González Jiménez, comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Valladolid. Entre otros asistieron Javier León de la Riva.