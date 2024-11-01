edición general
El helicóptero más avanzado del mundo: el NH90 llega a España con alcance de 800 kilómetros y un coste de 1785 millones

España está dando pasos de gigante. Tras comprar varias unidades Leopard y actualizar su parqué de carros de combate y apuntar a los cielos con nuevoz cazas de sexta generación, la modernización de las Fuerzas Armadas españolas da un nuevo salto con la incorporación de 31 helicópteros NH90, un modelo multipropósito que combina capacidad táctica, alcance estratégico y versatilidad en operaciones terrestres y navales. La flota española de NH90 sustituirá a modelos envejecidos como los Super Puma y Cougar.

