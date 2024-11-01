El helicóptero más avanzado del mundo: el NH90 llega a España con alcance de 800 kilómetros y un coste de 1785 millones

España está dando pasos de gigante. Tras comprar varias unidades Leopard y actualizar su parqué de carros de combate y apuntar a los cielos con nuevoz cazas de sexta generación, la modernización de las Fuerzas Armadas españolas da un nuevo salto con la incorporación de 31 helicópteros NH90, un modelo multipropósito que combina capacidad táctica, alcance estratégico y versatilidad en operaciones terrestres y navales. La flota española de NH90 sustituirá a modelos envejecidos como los Super Puma y Cougar.
Hay una intención de comprar nuevos leopard, sin tiempos ni presupuesto, y veremos como acaba el FCAS.
Leyendo eso parece que se usarán para tirar pétalos de rosa desde el arcoíris. Qué montón de complejos tiene la vieja Europa.
Como por desgracia tenemos que tener de esto, por lo menos que sean europeos y revierta en empresas de tecnología punta en Europa.
Si ese dinero va a nuestra industria... pues dentro de lo malo tampoco está tan mal.