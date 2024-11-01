edición general
Hegseth declara fin de liderazgo "políticamente correcto" en ejército de EEUU

secretario de Defensa Pete Hegseth convocó a cientos de oficiales militares a una reunión presencial el martes para anunciar directrices para las tropas que incluyen estándares de aptitud física "neutros en cuanto al género" o "a nivel masculino", así como el fin de la cultura "woke" en el ejército.

9 comentarios
Kasterot #3 Kasterot *
Hostia hasta ahora eran políticamente correctos. Increíble lo retorcida que tienen la mente
#2 txepel
Pero si han puesto a un mentally challenged de secretario de Defensa…
themarquesito #6 themarquesito
#2 DUI hire, como lo llaman por ahí
ElBeaver #4 ElBeaver
El personaje es un nazi de toda la vida , no creo que sorprenda a nadie  media
ElBeaver #8 ElBeaver
#7 Sí, bueno, esas son otras características del personaje, pero preferí no incluir más.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Ya se puede decir "puto negro" y "mira que pequeña la tiene el teniente blanquito ese" xD
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Más pasitos para cerrar la dictadura naranja.
#5 AlexGuevara
One battle after another
