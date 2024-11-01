“He informado sobre más de 40 guerras y nunca he visto un año tan preocupante como 2025” (OPINIÓN)

He informado sobre más de 40 guerras en todo el mundo a lo largo de mi carrera, que se remonta a la década de 1960. He visto cómo la Guerra Fría alcanzaba su punto álgido y luego se evaporaba sin más. Pero nunca había visto un año tan preocupante como lo ha sido 2025, no solo porque se están produciendo varios conflictos importantes, sino porque cada vez está más claro que uno de ellos tiene implicaciones geopolíticas de una importancia sin precedentes.
