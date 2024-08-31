edición general
He estado en Mallorca en agosto y no he visto (casi) a nadie

He estado en Mallorca en agosto y no he visto (casi) a nadie

Mi plan excluyó las calas y las playas gracias al consejo de los mallorquines de toda la vida que me hicieron saber que ellos no las pisan hasta bien entrado septiembre. Solo hay que renunciar a hacer lo mismo que el resto o, al menos, a hacerlo al mismo tiempo. Sin embargo, sí hubo visitas a Palma, un lugar tomado por los cruceristas que, afortunadamente, siguen una ruta tan trillada e instagrameable que es fácil esquivarla y vivir otra versión de la ciudad

#0 Los mallorquines de toda la vida que me hicieron saber que ellos no las pisan hasta bien entrado septiembre. Solo hay que renunciar a hacer lo mismo que el resto

Que tristeza. Tener ahí las playas cuando más calor hace y tener que renunciar a ellas para que vayan los turistas. Es tristísimo.Antes los mallorquines de toda la vida, llegaba el verano y podían ir a las playas que veían todo el invierno. Ahora tienen que quedarse en sus casas o ir a donde no quiere ir nadie.

Y eso es el turismo: que te dejen arrinconado a donde no quieren ir nadie.
13 K 131
#4 Katos
#3 que triste es pensar que todo es tan triste.
1 K 16
Veelicus #5 Veelicus
#4 Que triste es no darse cuenta de todo lo que hemos perdido para que cuatro se hagan de oro
4 K 48
security_incident #14 security_incident
#5 triste es de pedir, pero más triste es de robar
1 K 28
PaulSciarra #8 PaulSciarra
#3 Y eso es el turismo: que te dejen arrinconado a donde no quieren ir nadie.

El turismo es maravilloso, porque permite a todo el mundo disfrutar de las calas que antes solo disfrutaban los mallorquines.

Lo que tú defiendes es otra cosa, es clasismo regionalista
3 K -7
security_incident #15 security_incident
#8 Porque no nos dejas a todos disfrutar de tu casa? Es que eres un clasista doméstico?
0 K 19
Magog #19 Magog
#15 a ver, #8 tiene su parte de razón, que no puedas aparcar ni en tu calle porque está invadida de turistas, pues jode y mucho a los locales, que no puedas ir a tu playa porque está hasta la bandera, pues jode a los locales, al final "es tuya", o la haces tuya (como tú barrio)
1 K 13
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#15 su casa es su propiedad privada. Algún día lo entenderás.
0 K 7
security_incident #21 security_incident
#20 Ah. Ahora entiendo. Respetemos la propiedad privada pero follémonos a la colectiva. Es así?
2 K 43
Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
#21 el turismo es nuestro petroleo. Cuando se acabe, a llorar.
2 K -13
security_incident #25 security_incident
#22 Un petróleo que te echa de tu casa, te desnaturaliza socialmente y te condena a vivir en el limite de la marginalidad o emigrar por muy médico que seas. Si ésto no es para llorar, no sé qué vendrá después.

www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2024/08/31/2232299/medica-urgen
0 K 19
Macnulti_reencarnado #27 Macnulti_reencarnado
#25 pues nada, a ver si tenemos pronto un gobierno progresista de coalición de izquierdas y cambia el sistema productivo español.
0 K 7
security_incident #31 security_incident
#27 Antes de que podamos tener un Gobierno leal a los intereses de sus ciudadanos tendríamos que tener una sociedad comprometida consigo misma, orgullosa e implacable con la traición y toda la caterva de vende patrias y sus acólitos.
0 K 19
Macnulti_reencarnado #32 Macnulti_reencarnado
#31 venga, ánimo!
0 K 7
Sacronte #29 Sacronte
#21 Si, pa esta gente es exactamente esto. Lo llaman externalidades, joder al que sea por dinero.
0 K 10
#9 tomeu
#3 Tienes toda la razón. Pero decirte que si vienen conocidos/amigos peninsulares, sé donde llevarlos o aconsejarlos para que vean una Mallorca diferente a la de los turistas de crucero y borrachera.
Hay mucho por ver y apreciar. La mayoría de los que vienen se creen que Mallorca es una isla con un cocotero
3 K 32
Dragstat #16 Dragstat
#3 realmente pueden ir cuando quieran, el problema es que en verano tienen que ir con la masa, como la gran mayoría de los no residentes, y después se disfrutar de estas zonas cuando no hay tanta masificación debe de ser difícil de aguantar a los turistas.
0 K 20
#17 imaginateca
#3 Eso se resuelve creando empresas de otros gremios que no tengan que ver con el turismo y que reduzcan la dependencia de esa fuente de ingresos.
Ahí lo dejo.
1 K 19
alcama #18 alcama *
#3 Las playas públicas no tienen propietario, no te confundas
0 K 6
mund4y4 #24 mund4y4
#3 no es “para” que vayan los turistas. Es “porque” van los turistas.
0 K 15
#6 jorgeesc
Es un publirreportaje?
2 K 32
#10 Borgiano
#6 Eso es lo que parece leyendo un poco. Eso y que el populacho y los pobretones apestan y hay que evitarlos a toda costa.
1 K 19
#26 tomeu
#10 Qué quieres decir? Que populacho y pobretones van de crucero y se emborrachan?
Si sólo lees un poco, difícilmente darás una opinión razonable
0 K 9
#23 tomeu
#6 Más bien es un artículo de opinión
0 K 9
#1 tomeu
Esta chica es inteligente. Se deja aconsejar por los que sí saben
2 K 23
frg #2 frg
#1 Y luego escribe un artículo para que deje de ser algo aceptable ...
3 K 35
XtrMnIO #7 XtrMnIO *
Para eso mejor ir a Soria, o Palencia, o León, o Zamora...

Más barato, más bonito y muy buena gente.
1 K 22
#13 scalvo
#7 y con buenas playas.
1 K 23
#28 tomeu
#7 Eso si, cuidado...los mallorquines somos malos, comemos niños y para rematar, hablamos catalán
0 K 9
Priorat #12 Priorat *
Pues es algo lamentable el artículo. Porque lo que nos explica es que los últimos espacios que no estaban turistificados están en proceso de serlo.

De hecho el artículo mismo es una promoción misma de este turismo.
1 K 22
Sacronte #30 Sacronte
#12 Exacto, es "mirad esto no está petado, todavia caben 5 millones mas de turistas!"
0 K 10
Jangsun #11 Jangsun
Yo viví allí y es verdad que los locales en agosto van poco a la playa: las calas están atestadas, y el agua sucia, llena de porquerías flotantes y bastante calentuza. Pero vamos, ir a Mallorca para no ver sus espectaculares calas, lo mejor de Palma o la sierra de la Tramuntana, no me termina de parecer un buen plan. Para eso mejor ir en primavera, que no hay tanta gente...
1 K 13

