HBO Max estrenará una serie israelí sobre los atentados de Hamás del 7 de octubre

Las acciones de Hamás han sido la excusa para que el gobierno de Benjamín Netanyahu someta a una violencia sin precedentes a la población palestina, aunque no parece que esto vaya a ser planteado por One Day in October. Tal es el título de una serie dramática que se compone de cuatro episodios autoconclusivos: cuatro historias entrecruzadas que se emplazan aquel 7 de octubre y giran en torno al "amor, la valentía, la supervivencia y la pérdida". Cada historia revelaría "verdades profundas" sobre la "carnicería sin sentido del ataque".

actualidad
Veelicus #5 Veelicus
Lo podrian titular "Hannibal" si quisieran decir toda la verdad, pero ya sabemos que no es un documental, sino un justificador de lo que van a hacer ahora con la ocupacion de Gaza
8
#12 bestiapeluda *
HASBARÁ, se llamará la serie, y será exactamente eso, propaganda sionista

#5
1
Mangione #16 Mangione *
#5 Aclara que te refieres a la directiva, no al asesino psicópata.

El asesino psicópata es Netanyahu.  media
0
Alegremensajero #2 Alegremensajero
Y la va a ver su puta madre.
3
Khadgar #1 Khadgar
Vaya, y yo sin una subscripción a HBO para poder ignorarla en condiciones. :roll:
2
Rayder #3 Rayder
A la rica manipulación.
1
rendri #6 rendri *
Todavía hacen que me de de baja aun teniendo la rebaja del 50%... Van a sacar como Israel manda a Hammas a hacer ataques de falsa bandera para tener un casus belli?
1
asola33 #8 asola33
#6 Me duele perder la bonificació del 50%... Quizás es un plan diabólico para librarse de nosotros...
0
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
¿Y en la serie van a explicar como el ejercito israelí masacró a sus propios ciudadanos?
1
#10 Suleiman
La maquinaria sionista continúa su blanqueamiento. Lastima HBO, en algún momento molaste....
1
Escafurciao #9 Escafurciao
Al director de esto, posiblemente el ejercito no vaya a su casa y acabe con su pueblo.
1
#4 kondnado
Se llamará "Cuéntame tu versión de lo que pasó".
1
DrToxic #18 DrToxic
Bueno, pues una subscripción menos. Casi es un alivio.
0
A.more #13 A.more
Justificacion del nazismo
0
A.more #14 A.more
La próxima que sea de como cazaron a los nazis israelís durante decadas
0
Mikhail #15 Mikhail *
Además pondrán La lista de Schindler, El niño del pijama a rayas y El pianista como únicas películas disponibles durante todo el mes; no vaya a ser que te olvides de cuál es el único Pueblo que ha sufrido realmente en toda la Historia de la Humanidad. :wall:
0
lixivia #7 lixivia
Ya me había dado de baja, pero me he entretenido en fulminar la aplicación de mis dispositivos.
0
#17 higlewit
Seguro que pintarán a Hamás como los malos.
0

