HBO Max estrenará una serie israelí sobre los atentados de Hamás del 7 de octubre

Las acciones de Hamás han sido la excusa para que el gobierno de Benjamín Netanyahu someta a una violencia sin precedentes a la población palestina, aunque no parece que esto vaya a ser planteado por One Day in October. Tal es el título de una serie dramática que se compone de cuatro episodios autoconclusivos: cuatro historias entrecruzadas que se emplazan aquel 7 de octubre y giran en torno al "amor, la valentía, la supervivencia y la pérdida". Cada historia revelaría "verdades profundas" sobre la "carnicería sin sentido del ataque".