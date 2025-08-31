Por qué hay que ver con buenos ojos que los médicos usen cada vez más la inteligencia artificial [ENG]

La medicina avanza a un ritmo mucho más rápido de lo que un médico es capaz de retener. La mayoría de lo que un médico aprende al final de la carrera está ya desactualizado. Se publica un promedio de un artículo nuevo cada 39 segundos. Y aunque la IA, que es capaz de procesar toda esta información, también comete errores, sería atrevido ignorar su potencial como herramienta complementaria. Además, ya son varios los estudios que demuestran que los últimos modelos superan con creces a los médicos en razonamiento clínico. Artículo abierto en #1
Sinceramente, quien vea mal que un médico use ChatGPT no tiene ni idea de cómo es el trabajo de un médico.
Cada día surgen miles de dudas que sufren hasta los más experimentados. Es inabarcable dominar cada mísero detalle, todos los días se hacen cosas mal por ese motivo pero nadie se entera porque el 99% de estos fallos apenas tienen importancia… » ver todo el comentario