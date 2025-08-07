·
9
meneos
38
clics
¿Por qué hay tantos mercenarios colombianos en conflictos alrededor del mundo?
El Ejército de Sudán aseguró que el 6 de agosto derribó un avión emiratí en el que viajaban supuestamente decenas de mercenarios colombianos y murieron al menos 40.
|
etiquetas
:
mercenarios
,
colombia
,
sudán
,
emiratos
10 comentarios
#5
comadrejo
La desmovilización de las autodefensas dejo muchos mercenarios sin trabajo.
es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
3
K
47
#8
Jointhouse_Blues
*
#5
Exactamente. Los terratenientes colombianos ya no necesitan tanto asesino a sueldo, y estos buscan conflictos allende donde ejercer honradamente su noble oficio.
1
K
22
#9
comadrejo
*
#8
Gran parte de las desmovilizadas autodefensa colombianas migraron al negocio que ofrece la corrupción rampante impuesta por Lasso y sucesores en Ecuador.
El resto se ha repartido por los conflictos del mundo que den rentabilidad.
1
K
23
#10
Jointhouse_Blues
#9
No, si trabajo en su campo nunca les va a faltar.
0
K
11
#2
Pertinax
Por lo mismo que los hay rusos. Por dinero, y porque no saben hacer otra cosa.
3
K
37
#4
Tkachenko
Si el pozí dice que no ha sucedido, tened por seguro que ha pasado
1
K
27
#6
Pivorexico
Los falsos positivos algo tiendran que ver , si cobras por matar al primer desgraciado que te encuentras;
Como que es dinero fácil , si no cuentas con conciencia que te atormente .
0
K
11
#7
Rudolf_Rocker
Porque es gente que ha crecido en conflictos armados y no han sabido hacer otra cosa por la tara que se te queda en la cabeza. También pasaba y pasa con Bosnios y Kosovares.
0
K
9
#1
CharlesBrowson
porque alli es un modo de vida la violencia
0
K
8
#3
pozz
El bulo del avion derribado lleva varios dias circulando, de momento, ni una sola prueba visual, ni terrestre ni por satelite, absolutamente nada de nada... es el clásico "trust me bro".
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
