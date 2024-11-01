"Hay que recordarle a la gente que ellos trabajan para las empresas": el CEO que quiere una tasa de paro al 50%

El CEO australiano Tim Gurner desató la polémica al declarar que la tasa de paro debería aumentar hasta un 50% para que los trabajadores “recuerden que trabajan para las empresas” y no al revés. Criticó el poder adquirido por los empleados y defendió los despidos masivos como una forma de restablecer el control empresarial, aunque posteriormente pidió disculpas por la falta de empatía en sus palabras.