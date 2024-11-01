edición general
21 meneos
53 clics
"Hay que recordarle a la gente que ellos trabajan para las empresas": el CEO que quiere una tasa de paro al 50%

"Hay que recordarle a la gente que ellos trabajan para las empresas": el CEO que quiere una tasa de paro al 50%

El CEO australiano Tim Gurner desató la polémica al declarar que la tasa de paro debería aumentar hasta un 50% para que los trabajadores “recuerden que trabajan para las empresas” y no al revés. Criticó el poder adquirido por los empleados y defendió los despidos masivos como una forma de restablecer el control empresarial, aunque posteriormente pidió disculpas por la falta de empatía en sus palabras.

| etiquetas: ceo , empleados , paro , empoderamiento , tim garner
17 4 0 K 152 actualidad
18 comentarios
17 4 0 K 152 actualidad
Comentarios destacados:      
OsoBuho #1 OsoBuho
"Vamos, Luigi, sal a bailar. Que tú lo haces fenomenal. Tú cuerpo se mueve como una palmera. Suave, suave, su-su-suave."
23 K 201
#6 Barriales
#1 como se cimbrea.
0 K 8
#17 Almirantecaraculo
#1 lamentablemente el peligro no son estos payasos envalentonados, si no los wannabes y obreros de derechas dispuestos a venderse a ellos y al resto por una escudilla de gachas y un toquecito en el hombro (con la varita de avellano, nunca con la mano).
0 K 7
Priorat #3 Priorat *
Pues se equivoca. Solo tienen sentido las empresas si trabajan para el ciudadano. Que ya se que es muy idílco, pero al menos mantener un poco las formas.

Además, este tio es gilipollas, ¿quien va a comprar lo suyo? El problema de hoy en día es que antes esta gente estaba callada. Ahora va soltando sus imbecilidades por ahí.
6 K 68
#9 srskiner
Que un ceo se un psicopata es normal, lo que no veo aceptable en un CEO es esa negligencia con las cifras.
Lo que el quiere se corresponde con un desempleo del 15-25% , con un desempleo del 40-50% el miedo lo tendría él.
3 K 39
#12 luckyy
Luego nos dicen que el enemigo es Putin, cuando lo tenemos metido hasta las trancas
3 K 38
pepel #7 pepel
Falta de empatía y de objetividad. Su empresa, sin trabajadores, lo llevaría directamente al paro, ¿para qué queremos un CEO si no tenemos beneficios?
2 K 34
#2 k3ym4n
Hay que recordar al empresario que la fuerza de trabajomy consumo es el obrero
2 K 26
reithor #8 reithor *
Y las empresas dependen de los trabajadores, tanto para producir como para que consuman lo que producen como para que entre esos dos procesos haya una plusvalía.
1 K 23
Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Me pregunto que hará el memo este cuando no haya nadie que le haga las cosas.
1 K 22
#10 drstrangelove
Las empresas no tienen sentido si no tienen empleados que explotar ni consumidores que sablear. Bueno, en general el capitalismo deja de tener sentido sin nada de eso.
1 K 22
#5 Suleiman
Esta pidiendo un Luigi
1 K 20
Meneanauta #18 Meneanauta
Esto es viejo. Lo dijo hace años.
También criticó que los jóvenes malgasten el dinero en tostadas con aguacate.
0 K 16
#13 chavi
Joder, hay cosas que no se dicen en voz alta.

Se buscan y provocan mientras en público dices lo contrario.

Será burro.....
0 K 12
Asimismov #15 Asimismov
Este termina quitándole el puesto a Garamendi.
0 K 12
Pacman #11 Pacman
Lo dice un tío cuyo negocio es el lujo y los clubs.

No se ha parado a pensar en que ocurriría con dichos sectores si el paro sube.

Melón, pero melón, melón.
0 K 11
daTO #16 daTO
Es que no hay un solo CEO que no sea un sociópata hijodelagranputa??
0 K 10
#14 PerritaPiloto
Hay que recordarles a los CEO que ellos trabajan para los accionistas, y que aniquilar la productividad de la empresa con despidos masivos solo para contratar a trabajadores más sumisos simplemente para determinar quien tiene más pelotas mas gordas es muy bueno para que los competidores crezcan y busquen talento.

También es bueno recordarle al CEO que él es solo uno, y los trabajadores son muchos. Y que en cualquier lugar público que aparezca a cara descubierta puede ser lapidado si es reconocido, y que en Australia abundan las armas de fuego.
0 K 9

menéame