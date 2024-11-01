"Hay que recordarle a la gente que ellos trabajan para las empresas": el CEO que quiere una tasa de paro al 50%

El CEO australiano Tim Gurner desató la polémica al declarar que la tasa de paro debería aumentar hasta un 50% para que los trabajadores “recuerden que trabajan para las empresas” y no al revés. Criticó el poder adquirido por los empleados y defendió los despidos masivos como una forma de restablecer el control empresarial, aunque posteriormente pidió disculpas por la falta de empatía en sus palabras.
Además, este tio es gilipollas, ¿quien va a comprar lo suyo? El problema de hoy en día es que antes esta gente estaba callada. Ahora va soltando sus imbecilidades por ahí.
Lo que el quiere se corresponde con un desempleo del 15-25% , con un desempleo del 40-50% el miedo lo tendría él.
También criticó que los jóvenes malgasten el dinero en tostadas con aguacate.
Se buscan y provocan mientras en público dices lo contrario.
Será burro.....
No se ha parado a pensar en que ocurriría con dichos sectores si el paro sube.
Melón, pero melón, melón.
También es bueno recordarle al CEO que él es solo uno, y los trabajadores son muchos. Y que en cualquier lugar público que aparezca a cara descubierta puede ser lapidado si es reconocido, y que en Australia abundan las armas de fuego.