"Hay Partido"

El Partido Comunista de España se encuentra hoy en un momento crucial para su historia. Y quienes escribimos este artículo, creemos que las respuestas que hemos dado en los últimos años no han sido las correctas. Todas las personas que nos identificamos como comunistas vivimos tiempos complejos; con un contexto internacional enormemente inquietante, donde proliferan las agresiones armadas al tiempo que se palpa la desesperanza de la clase trabajadora por un futuro digno. Por un lado, nos hemos acostumbrado a sobrevivir entre la crisis de la...
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Todavia no se han enterado que la politica se gana en tik tok.
La sociedad tampoco quiere revoluciones ni grandes rupturas. La gente está hipotecada, tiene coches, propiedades, aspiraciones, vive de lo privado, etc. La gente se ha acostumbrado a esto. Y los que sufren la peor parte...para ellos tampoco hay cambios, porque para eso habría que cambiar la estructura de lo que afecta a la gran mayoría. Y la izquierda no tiene ni va a tener mayorías… » ver todo el comentario
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