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"Hay Partido"

"Hay Partido"

El Partido Comunista de España se encuentra hoy en un momento crucial para su historia. Y quienes escribimos este artículo, creemos que las respuestas que hemos dado en los últimos años no han sido las correctas. Todas las personas que nos identificamos como comunistas vivimos tiempos complejos; con un contexto internacional enormemente inquietante, donde proliferan las agresiones armadas al tiempo que se palpa la desesperanza de la clase trabajadora por un futuro digno. Por un lado, nos hemos acostumbrado a sobrevivir entre la crisis de la...

| etiquetas: partido , comunista , pce
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7 comentarios
2 1 1 K 29 actualidad
Kantinero #3 Kantinero
Bocachancla, sabemos leer
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YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo
como estará el panorama que si se leen los programas electorales del PCE (su marca blanca es IU o Sumar) en las últimas convocatorias, sus propuestas son apenas, tímidamente socialdemócratas... cuando todo el tablero "se corre" hacia la derecha, llama la atención que los partidos históricos descendientes del eurocomunismo (comunismo "democrático") hayan abrazado las propuestas de su mayor adversario político: los partidos socialdemócratas... y así les va! pero ni se enteran ni se quieren enterar! no hay nada más perjudicial para la ideología de clase trabajadora, para esa conciencia de clase, que las medidas socialdemócratas. y así van, cavando y cavando cada vez más hondo!
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SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Después #_2 se mosquea cuando le dicen que el que está para encerrar es el con este tipo de diatribas de sanatorio psiquiátrico. En fin...
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zentropia #4 zentropia
se han abierto recientemente debates de calado sobre qué debe ser la izquierda en esta encrucijada.

Todavia no se han enterado que la politica se gana en tik tok.
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#6 Mandri20
La izquierda pierde todo su potencial cuando se encasilla en el marco del capitalismo consumista y competitivo.

La sociedad tampoco quiere revoluciones ni grandes rupturas. La gente está hipotecada, tiene coches, propiedades, aspiraciones, vive de lo privado, etc. La gente se ha acostumbrado a esto. Y los que sufren la peor parte...para ellos tampoco hay cambios, porque para eso habría que cambiar la estructura de lo que afecta a la gran mayoría. Y la izquierda no tiene ni va a tener mayorías…   » ver todo el comentario
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
podría pasar perfectamente por un monólogo de humor de personajes como Dani Rovira y cía, pero no, todo lo que escriben lo creen de verdad, no están de coña. algún día se hará un estudio psicológico serio y científico que nos aclare qué pasa en esas cabecitas. qué ternurica dan! (por si acaso, un recordatorio: este es el "P"artido (hay que escribirlo con la inicial mayúscula parece ser) que firmó con ministros franquistas los pactos de silencio sobre los crímenes que poblaron de…   » ver todo el comentario
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... la vivienda, el estancamiento de los salarios, el aumento constante de los precios y el deterioro generalizado de los servicios públicos. Por otro lado, la amenaza creciente de la ultraderecha, que consigue conectar con amplios sectores de la población, no puede obviarse como espejo de las deficiencias de la izquierda política y el gobierno de coalición estatal, cuyas propuestas y declaraciones son una promesa constantemente incumplida. En este contexto, sin embargo, se han abierto

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menéame