Hay una norma irrompible en las montañas rusas. Nunca pueden hacer círculos perfectos y la ciencia explica la razón

No importa cuántos giros tenga o lo rápido que vaya, hay una norma que ha acompañado históricamente a este tipo de atracciones, que es la de que los giros de 360 grados nunca son en realidad 360 grados. En la mayoría de los casos, la forma se parece más de hecho a la de una lágrima invertida que a la de un círculo perfecto.
| etiquetas: montaña rusa , círculo
Si pones trenes muy largos puedes hacer que las aceleraciones sean menores y que no haya problema en hacer un círculo perfecto, bueno, una hélice, porque un círculo tampoco se podría, porque chocaría consigo mismo.