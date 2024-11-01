Hay un lago que cambia de color en cada estación del año [ITA]  

Parece magia pero no, tiene una explicación científica. Se trata de El Lago de las Cinco Flores en el parque nacional de Jiuzhaigou (China) el cual pasa de tonalidades como el verde esmeralda al violeta o incluso el amarillo. En Senegal de hecho hay otro lago que toma tonalidades rosadas por efecto de microorganismos. Y también en Australia hay un lago, el Hillier, que se pone rosa brillante por acción de sus algas. En el caso del lago chino es por un efecto de la luz fruto de sus sedimentos minerales.