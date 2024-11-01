«Hay que frenar esto»: Bernie Sanders advierte de que EE. UU. no tiene ni idea de la velocidad y magnitud de la inminente revolución de la IA [ENG]

Bernie Sanders ha advertido que el Congreso y el público estadounidense no tienen ni idea sobre la escala y la velocidad de la próxima revolución de la IA, presionando para que se tomen medidas políticas urgentes para frenarlo a medida que las empresas de tecnología se apresuran a construir sistemas cada vez más potentes. Sanders fue franco sobre lo que consideró "el momento más peligroso de la historia moderna de este país".
| etiquetas: bernie sanders , ia , frenar , revolución
Y la clave es obvia:
"Pero los críticos, como Sanders, dicen que la velocidad y la escala “sin precedentes” de los cambios amenazan con enriquecer a los “multimillonarios” mientras profundizan la desigualdad y dejan a los responsables políticos y al público mal equipados para montar una respuesta a tiempo."
Toca empezar a mover el culo ya. El tiempo de las risitas y las cañitas en en el bar madrileño ya pasaron.
La cosa es que el planeta se irá a la mierda pero hoy no, mañana. La IA, en cambio, está aquí hoy. Y afecta a nivel individual, no a tus hijos.
Khanna, una demócrata progresista que representa a Silicon Valley, compartió las preocupaciones de Sanders y advirtió que el país estaba experimentando un “nuevo age” dorado dirigido por multimillonarios tecnológicos que creen que habrían sido conquistadores heroicos en un era“diferente.
“Esa no es mi observación, dijo” Khanna. “Eso es lo que me dicen.”
(...)
Khanna no quiere una… » ver todo el comentario
“No debemos preguntar qué puede hacer Estados Unidos por Silicon Valley, sino qué debe hacer Silicon Valley por Estados Unidos”, dijo el congresista, a quien se ve considerando una candidatura presidencial para 2028.
El evento coronó una visita de varios días a California, un estado que ganó en las primarias presidenciales de 2020 y al que regresó para reunir a miles de personas durante su gira "Fight Oligarchy" (Lucha contra la oligarquía) el año… » ver todo el comentario
es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_solar_de_1859