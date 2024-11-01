«Hay que frenar esto»: Bernie Sanders advierte de que EE. UU. no tiene ni idea de la velocidad y magnitud de la inminente revolución de la IA [ENG]

Bernie Sanders ha advertido que el Congreso y el público estadounidense no tienen ni idea sobre la escala y la velocidad de la próxima revolución de la IA, presionando para que se tomen medidas políticas urgentes para frenarlo a medida que las empresas de tecnología se apresuran a construir sistemas cada vez más potentes. Sanders fue franco sobre lo que consideró "el momento más peligroso de la historia moderna de este país".