edición general
11 meneos
25 clics
«Hay que frenar esto»: Bernie Sanders advierte de que EE. UU. no tiene ni idea de la velocidad y magnitud de la inminente revolución de la IA [ENG]

«Hay que frenar esto»: Bernie Sanders advierte de que EE. UU. no tiene ni idea de la velocidad y magnitud de la inminente revolución de la IA [ENG]

Bernie Sanders ha advertido que el Congreso y el público estadounidense no tienen ni idea sobre la escala y la velocidad de la próxima revolución de la IA, presionando para que se tomen medidas políticas urgentes para frenarlo a medida que las empresas de tecnología se apresuran a construir sistemas cada vez más potentes. Sanders fue franco sobre lo que consideró "el momento más peligroso de la historia moderna de este país".

| etiquetas: bernie sanders , ia , frenar , revolución
9 2 0 K 126 politica
6 comentarios
9 2 0 K 126 politica
TikisMikiss #3 TikisMikiss
Ojo porque hay movimientos ya importantes a nivel político para empezar a mover los debates de los tiempos que se vienen. No es solo Sanders sino múltiples congresistas y senadores en EEUU además de todo el trabajo de demoscopia y sociológico que se está haciendo.

Y la clave es obvia:

"Pero los críticos, como Sanders, dicen que la velocidad y la escala “sin precedentes” de los cambios amenazan con enriquecer a los “multimillonarios” mientras profundizan la desigualdad y dejan a los responsables políticos y al público mal equipados para montar una respuesta a tiempo."

Toca empezar a mover el culo ya. El tiempo de las risitas y las cañitas en en el bar madrileño ya pasaron.
2 K 35
ipanies #4 ipanies
#3 Vemos como se va a la mierda el único planeta en el que podemos sobrevivir y no estamos haciendo prácticamente nada y nos vamos a preocupar por la IA?!?!? Ni de coña, además ayer perdió el Madrid en liga!!! Eso es lo que va a centrar las conversaciones del lunes...
0 K 13
TikisMikiss #5 TikisMikiss
#4 Ya, pero el pensamiento de esa gente que dices es en parte comprensible desde la perspectiva del superviviente comodón con preocupación individual.

La cosa es que el planeta se irá a la mierda pero hoy no, mañana. La IA, en cambio, está aquí hoy. Y afecta a nivel individual, no a tus hijos.
0 K 8
TikisMikiss #1 TikisMikiss *
“El Congreso y el pueblo estadounidense no están muy preparados para el tsunami que se avecina,”, afirmó.

Khanna, una demócrata progresista que representa a Silicon Valley, compartió las preocupaciones de Sanders y advirtió que el país estaba experimentando un “nuevo age” dorado dirigido por multimillonarios tecnológicos que creen que habrían sido conquistadores heroicos en un era“diferente.

“Esa no es mi observación, dijo” Khanna. “Eso es lo que me dicen.”

(...)

Khanna no quiere una…   » ver todo el comentario
0 K 8
TikisMikiss #2 TikisMikiss
#1 Se me pasó el tiempo de edición:

“No debemos preguntar qué puede hacer Estados Unidos por Silicon Valley, sino qué debe hacer Silicon Valley por Estados Unidos”, dijo el congresista, a quien se ve considerando una candidatura presidencial para 2028.

El evento coronó una visita de varios días a California, un estado que ganó en las primarias presidenciales de 2020 y al que regresó para reunir a miles de personas durante su gira "Fight Oligarchy" (Lucha contra la oligarquía) el año…   » ver todo el comentario
0 K 8
Davidavidú #6 Davidavidú *
Un buen evento Carrington y viviremos cómo el mundo desarrollado adelanta al subdesarrollado en subdesarrollo en unas poquitas horas. :shit:

es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_solar_de_1859
0 K 7

menéame