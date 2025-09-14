·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8449
clics
¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?
7782
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
8092
clics
Irene y Pablo: mentiras, coherencia y colegios privados
4587
clics
El único país árabe que Israel y Occidente no pueden bombardear: ¿qué hace que Argelia sea excepcionalmente segura? (inglés)
2992
clics
Proyecto del ‘metro europeo’: una red de 22.000 kilómetros para conectar 39 ciudades con trenes que circularían 400 km/h
más votadas
552
Vox se presenta como el defensor de los trabajadores pero vota en contra de todas las leyes que les otorgan derechos
899
Estos son los 178 diputados que han votado en contra de que trabajes media hora menos al día
321
El Departamento de Justicia de EE.UU borró un estudio que muestra que los ataques violentos de extrema derecha avanzan más que cualquier otro extremismo [ENG]
397
Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
246
¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
114
clics
Final de la Vuelta a España con manifestaciones, cortes y cargas
Cortes y manifestaciones por todo el centro de Madrid. La policía ha cargado en algunos puntos y los manifestantes han entrado en la zona VIP
|
etiquetas
:
vuelta
,
palestina
18
4
0
K
386
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
4
0
K
386
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
wildseven23
Me parece estupendo todo lo que está pasando. Israel ha asesinado a más de 700 deportistas en Gaza, este genocidio también va con ellos.
Si se defiende el deporte, es completamente absurdo intentar blanquear a un país criminal como es Israel.
7
K
86
#3
valandildeandunie
Ya era hora de sentir un poco de orgullo de este país, joder.
7
K
85
#5
BastardWolf
#3
siiiiii, justo venia a decir lo mismo
2
K
30
#9
jaumeku
Lamentables son los comentarios de los periodistas de TVE, pro-genocidas y claramente de derechas... Que se joda la vuelta
5
K
54
#4
mmlv
Como esta diciendo Pedro Delgado, no se puede responder a la violencia con violencia: si Israel asesina a miles de niños no se puede responder tirando vallas, es que de verdad...
2
K
40
#8
BastardWolf
#4
los que quereis manifestaciones donde no molesten esque no habeis entendido que eso no sirve. Las protestas, manifestaciones o huelgas tienen que incomodar y en cierto grado perjudicar el normal funcionamiento de las cosas para que estas sean escuchadas y tomadas en serio
1
K
20
#1
rendri
Pongo el enlace de la ser pues recogen en un solo sitio todo lo ocurrido y la verdad que escucha a Perico por la tele, aunque entiendo su decepción porque no se desarrolle la carrera en condiciones, me da pena.
1
K
22
#6
gale
Pedro, no se pueden comparar 68 mil asesinatos con cortar una etapa ciclista aunque sea tirando vallas.
2
K
20
#11
A.more
#6
pedro se ha coronado. Como un auténtico gilipollas
0
K
8
#10
rendri
*
Acaban de decir que no entran a Madrid.
Edito, reanudan la marcha a ver que pasa...
0
K
14
#7
chisqueiro
*
Editado
0
K
12
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si se defiende el deporte, es completamente absurdo intentar blanquear a un país criminal como es Israel.
Edito, reanudan la marcha a ver que pasa...