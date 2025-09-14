edición general
Final de la Vuelta a España con manifestaciones, cortes y cargas

Final de la Vuelta a España con manifestaciones, cortes y cargas

Cortes y manifestaciones por todo el centro de Madrid. La policía ha cargado en algunos puntos y los manifestantes han entrado en la zona VIP

wildseven23 #2 wildseven23
Me parece estupendo todo lo que está pasando. Israel ha asesinado a más de 700 deportistas en Gaza, este genocidio también va con ellos.

Si se defiende el deporte, es completamente absurdo intentar blanquear a un país criminal como es Israel.
valandildeandunie #3 valandildeandunie
Ya era hora de sentir un poco de orgullo de este país, joder.
BastardWolf #5 BastardWolf
#3 siiiiii, justo venia a decir lo mismo
#9 jaumeku
Lamentables son los comentarios de los periodistas de TVE, pro-genocidas y claramente de derechas... Que se joda la vuelta
mmlv #4 mmlv
Como esta diciendo Pedro Delgado, no se puede responder a la violencia con violencia: si Israel asesina a miles de niños no se puede responder tirando vallas, es que de verdad...
BastardWolf #8 BastardWolf
#4 los que quereis manifestaciones donde no molesten esque no habeis entendido que eso no sirve. Las protestas, manifestaciones o huelgas tienen que incomodar y en cierto grado perjudicar el normal funcionamiento de las cosas para que estas sean escuchadas y tomadas en serio
rendri #1 rendri
Pongo el enlace de la ser pues recogen en un solo sitio todo lo ocurrido y la verdad que escucha a Perico por la tele, aunque entiendo su decepción porque no se desarrolle la carrera en condiciones, me da pena.
gale #6 gale
Pedro, no se pueden comparar 68 mil asesinatos con cortar una etapa ciclista aunque sea tirando vallas.
A.more #11 A.more
#6 pedro se ha coronado. Como un auténtico gilipollas
rendri #10 rendri *
Acaban de decir que no entran a Madrid.
Edito, reanudan la marcha a ver que pasa...
#7 chisqueiro *
Editado
