¡Hasta luego, Lucas! y otras máquinas tragaperras improbables

Había una tragaperras en un bar de barrio, allá por finales de los noventa, que tenía la cara de Chiquito de la Calzada en el frontal. No era una metáfora ni un sueño delirante: su sonrisa estaba impresa entre luces parpadeantes y un botón rojo con la palabra “¡fistro!”. Recuerdo quedarme embobado, siendo un adolescente, viendo cómo los parroquianos la activaban con el mismo gesto solemne con el que se enciende un cigarrillo después de una jornada difícil. Aquella máquina no prometía riquezas, sino una carcajada.