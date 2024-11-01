¿Has pensado alguna vez pasar unas vacaciones de ensueño en Israel? Cuando digo Israel, en realidad me refiero a los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. Mi tierra natal. Así que si quieres apoyar los asentamientos ilegales, reserva tus vacaciones en tripAdvisor.com. Estancias en destinos de lujo, con vistas al desierto y con piscina. Conozco muy bien la zona. ¡Yo nací allí!. Pero no te preocupes, soy palestino. ¡Tengo prohibido entrar!. Vive la experiencia de tu vida.