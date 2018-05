Harvey Weinstein se entregará a la policía de Nueva York este viernes

La Policía está preparada para llevar a cabo el arresto una vez el fiscal del distrito de Manhattan emita la orden de detención. Los periódicos de EE UU sostienen que los cargos a los que se enfrentará el viernes están relacionados con la denuncia que interpuso la actriz Lucia Evans, quien contó a The New Yorker cómo Weinstein la obligó a realizar sexo oral en 2004. "Le dije una y otra vez que no quería, que parara", reveló.