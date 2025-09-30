edición general
1 meneos
33 clics

El Hapoel Tel Aviv tumba al Barça con su futuro en la Euroliga en el aire por la matanza en Gaza

El club israelí, liderado por Micic, debuta en Sofía con una victoria un día después de que el CEO de la competición dejase en entredicho su continuidad en el torneo

| etiquetas: deportes , israel
1 0 1 K 4 actualidad
sin comentarios
1 0 1 K 4 actualidad

menéame