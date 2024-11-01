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Hantavirus, Aldama, Vito, debate andaluz y Ayuso en México
El hantavirus no sé, pero la estupidez sí que se contagia rápido. Más rápido que la justicia juzgando a uno de izquierdas.
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