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Hannah Arendt y la comprensión del poder: pensar la política tras las catástrofes del siglo XX

La filósofa alemana analizó el totalitarismo, la responsabilidad moral y la naturaleza de la acción política.

| etiquetas: filosofía , poder , siglo xx
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