Han pasado 20 años de "Contigo no, bicho": qué ha sido de su protagonista, Carlos

Aún somos muchos quienes recordamos esa joya infame del YouTube de los 2000: "Contigo no, bicho". El vídeo fue publicado en la plataforma en abril de 2008, después de que los amigos quisieran compartirlo entre ellos pero su elevado peso (unos cuantos megas) no les permitiera hacerlo de un modo más privado. El vídeo, tal como ellos comentaban en la descripción, había sido grabado hacía cuatro años al volver de una noche de fiesta al piso que los padres de uno de ellos (procedentes todos de Madrid), tenían en Levante. El protagonista del vídeo,