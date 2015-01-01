·
3

27
clics
Las hamburguesas de ahora son los gin tonic de 2015: pretenciosas, pijas, saturadas de ingredientes y encima carísimas
Pasamos del clásico hamburguesa con queso a versiones hipster repletas de mayonesas emulsionadas y sabores asiáticos… por un precio desorbitado
|
etiquetas:
:
hamburguesa
,
gastronomía
7 comentarios
ordenados
#1
Klamp
15 pavos y te quedas con hambre
2
K
34
#2
alpoza
#1
y sin patatas ni bebida.
1
K
25
#5
Kasterot
El día que explote la tortilla francesa de chorizo..... Va a ser la hostia!!
0
K
14
#6
plutanasio
Y te la cocina un tipo con bigote repeinao, coleta y guantes de latex negros
0
K
12
#4
silencer
Y están por todas partes!
0
K
11
#7
endy
Desde el momento en que hay inversores metiendo dinero en restaurantes que solo hacen putas hamburguesas como si fueran una startup tecnológica te das cuenta del hype que hay
0
K
7
#3
arbustorobusto
A mí me gustaría saber en qué momento pasaron las hamburguesas de ser eso que comías cuando volvías de fiesta con las monedas que te quedaban en el bolsillo a un plato groumet de 15 euros, que sale como el solomillo
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
