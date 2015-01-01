edición general
3 meneos
27 clics
Las hamburguesas de ahora son los gin tonic de 2015: pretenciosas, pijas, saturadas de ingredientes y encima carísimas

Las hamburguesas de ahora son los gin tonic de 2015: pretenciosas, pijas, saturadas de ingredientes y encima carísimas

Pasamos del clásico hamburguesa con queso a versiones hipster repletas de mayonesas emulsionadas y sabores asiáticos… por un precio desorbitado

| etiquetas: hamburguesa , gastronomía
2 1 0 K 34 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
#1 Klamp
15 pavos y te quedas con hambre
2 K 34
alpoza #2 alpoza
#1 y sin patatas ni bebida.
1 K 25
Kasterot #5 Kasterot
El día que explote la tortilla francesa de chorizo..... Va a ser la hostia!! :troll:
0 K 14
plutanasio #6 plutanasio
Y te la cocina un tipo con bigote repeinao, coleta y guantes de latex negros
0 K 12
silencer #4 silencer
Y están por todas partes!
0 K 11
#7 endy
Desde el momento en que hay inversores metiendo dinero en restaurantes que solo hacen putas hamburguesas como si fueran una startup tecnológica te das cuenta del hype que hay
0 K 7
#3 arbustorobusto
A mí me gustaría saber en qué momento pasaron las hamburguesas de ser eso que comías cuando volvías de fiesta con las monedas que te quedaban en el bolsillo a un plato groumet de 15 euros, que sale como el solomillo
0 K 6

menéame