Hambre: más de 20.000 muertes diarias

Cada día mueren más de 20.000 personas por hambre en el mundo. Una noticia que no abre nunca los telediarios, ni se ve en las portadas de los periódicos. Los estudios de Naciones Unidas estiman que se necesitarían menos de 300.000 millones de dólares año hasta 2030 para acabar con la pobreza y el hambre en ese año.El año pasado se gastaron 5,1 millones de dólares por minuto en armamento. Eso significa que, con sólo 5 semanas de ese gasto, sería suficiente para evitar más de nueve millones de muertes.Mejor dicho, nueve millones de asesinatos