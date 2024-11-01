edición general
Hamás pide a Trump una tregua de 60 días a cambio de liberar mitad de los rehenes en Gaza

El grupo islamista Hamás pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que garantice un alto el fuego durante 60 días a cambio de liberar a la mitad de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza, informó la cadena Fox News este lunes. Por su parte, una fuente de Hamás en El Cairo dijo a EFE que la misiva se entregó a Egipto y Catar, los mediadores en la guerra de la Franja de Gaza, los encargados de hacer llegar la carta a Trump.

Rayder #4 Rayder
Israel se va a volver a pasar por el forro esta oferta porque no le interesa la vida de los rehénes.
Gry #3 Gry *
No se lo ofrecen a Netanyahu porque los rehenes le importan un carajo

Si quieren convencer a Trump también tendrían que ofrecerle licencias de construcción.
ansiet #2 ansiet
Y...¿Porque no se lo piden a Netanyahu?,
Ya me contesto yo, porque es tan diabolicamente criminal que no le importa nada con tal de arrasar palestina y exterminar a los palestinos.
#1 josejon
¿Se lo piden al que manda en Israel?
Rayder #6 Rayder
#1 Se lo piden a Trump porque saben que Israel pasa de negociar nada, Trump, en cambio, sí está más abierto.
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
-40 días
-Sincuenta, effendi.
-45, ni para tI ni para mi.
#5 Traxtos
Que los liberen a todos y dejen de tocar los güevos, ¿qué quieren, que sigan matando a su pueblo? Qué asco de gentuza. Les están dando argumentos a los putos genocidas. Y la otra mitad ¿la liberarán cuando ya no queden palestinos en Gaza?
Asimismov #9 Asimismov
#5 no son argumentos, son escusas. Hay que ser precisos.
mariKarmo #10 mariKarmo *
#5 Tu eres un grupo terrorista que va perdiendo y claro, vas a liberar a todos los rehenes para quedarte completamente desnudo y sin nada con lo que negociar ante tu atacante y ya esperar sentado a que te acabe de arrasar.

Eso no va a pasar. E Israel lo sabe, no son tontos.

CC #8
Sandilo #8 Sandilo
Y por qué no a todos?
