Hamás pide a Trump una tregua de 60 días a cambio de liberar mitad de los rehenes en Gaza

El grupo islamista Hamás pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que garantice un alto el fuego durante 60 días a cambio de liberar a la mitad de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza, informó la cadena Fox News este lunes. Por su parte, una fuente de Hamás en El Cairo dijo a EFE que la misiva se entregó a Egipto y Catar, los mediadores en la guerra de la Franja de Gaza, los encargados de hacer llegar la carta a Trump.
| etiquetas: hamás , trump , tregua , rehenes
Si quieren convencer a Trump también tendrían que ofrecerle licencias de construcción.
Ya me contesto yo, porque es tan diabolicamente criminal que no le importa nada con tal de arrasar palestina y exterminar a los palestinos.
-Sincuenta, effendi.
-45, ni para tI ni para mi.
Eso no va a pasar. E Israel lo sabe, no son tontos.
