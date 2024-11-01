edición general
Hamás entrega a los 20 rehenes que mantenía con vida mientras Israel libera a los primeros presos palestinos como parte del acuerdo de cese el fuego

La entrega de los rehenes que Hamás mantenía con vida y la liberación de presos y detenidos palestinos por parte de Israel forman parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

