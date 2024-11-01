edición general
1 meneos
3 clics

Hamás dice que las palabras de Trump contra la anexión de Cisjordania por parte de Israel son "positivas"

Resalta que la postura del presidente de EEUU "va en línea con los intereses del alto el fuego" en la Franja de Gaza

| etiquetas: hamas , trump , cisjordania
1 0 1 K 3 actualidad
sin comentarios
1 0 1 K 3 actualidad

menéame