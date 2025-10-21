edición general
Hamás denuncia que solo han llegado 986 de los 6.600 camiones de ayuda humanitaria acordados

Hamás denuncia que solo han llegado 986 de los 6.600 camiones de ayuda humanitaria acordados

El vicepresidente de EE UU visita Israel para reunirse con Netanyahu | El ejército israelí confirma la identidad del cuerpo del rehén entregado el lunes por Hamás

gaza , conflicto , medio oriente , hamás
comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¡Dejad de quejaros u os bombardeamos!
Sandman #2 Sandman
#1 ¡Dejad de quejaros u os bombardeamos seguiremos bombardeando!
ACEC #3 ACEC
Fijo que si ha llegado el 100% del armamento importado por Israel
