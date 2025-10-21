·
23
meneos
23
clics
Hamás denuncia que solo han llegado 986 de los 6.600 camiones de ayuda humanitaria acordados
El vicepresidente de EE UU visita Israel para reunirse con Netanyahu | El ejército israelí confirma la identidad del cuerpo del rehén entregado el lunes por Hamás
|
etiquetas:
:
gaza
,
conflicto
,
medio oriente
,
hamás
#1
cenutrios_unidos
¡Dejad de quejaros u os bombardeamos!
0
K
16
#2
Sandman
#1
¡Dejad de quejaros u os
bombardeamos
seguiremos bombardeando!
0
K
13
#3
ACEC
Fijo que si ha llegado el 100% del armamento importado por Israel
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
