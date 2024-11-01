Hamás demuestra en las calles de Gaza que no ha sido derrotada

Israel ha conseguido eliminar a la mayoría de los dirigentes de Hamás y de los jefes de las brigadas regionales [...] Pero la estructura del grupo ha resistido todos estos golpes y no le faltan voluntarios para completar sus filas. Continúa formando parte del tejido social y político de Gaza por mucho que su reputación se haya visto afectada por la brutal respuesta israelí. [...] Hamás ha dejado claro que no tiene intención de entregar las armas, que es uno de los veinte puntos del “plan de paz” impuesto por Trump.