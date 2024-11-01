edición general
Hamás demuestra en las calles de Gaza que no ha sido derrotada

Israel ha conseguido eliminar a la mayoría de los dirigentes de Hamás y de los jefes de las brigadas regionales [...] Pero la estructura del grupo ha resistido todos estos golpes y no le faltan voluntarios para completar sus filas. Continúa formando parte del tejido social y político de Gaza por mucho que su reputación se haya visto afectada por la brutal respuesta israelí. [...] Hamás ha dejado claro que no tiene intención de entregar las armas, que es uno de los veinte puntos del “plan de paz” impuesto por Trump.

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Israel tampoco tiene intencion de dejar de cometer un genocidio en Palestina aunque Hamas hubiese desaparecido ya.

mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Gran noticia para Halloween {0x1f47b} {0x1f47b} {0x1f47b} {0x1f383} {0x1f383}

Pablosky #8 Pablosky *
#_5 Eso, tu miente que algo queda.

Lo de que Israel lleva matando una media de 20 palestinos al día desde la "tregua" no lo mencionas por algún motivo extraño.

#2 Katos
Yo creo qué han ganado no te jode.

¿Pero qué mierda es esta?

El_Tio_Istvan #4 El_Tio_Istvan *
Resumen del artículo:

Pánfilo sumarísimo que ha dilapidado toda su credibilidad por sus fobias intenta darse pisto en su blog personal.

:hug:

Edit: Y pensar que la pobre Olga Rodríguez tiene que compartir mesa con este en las reuniones... Pobrecita.

johel #6 johel *
Se palestino es elegir entre empuñar una piedra como arma y tener la esperanza que quizas, quizas, los fuertes te den de comer o comer plomo israli como ultimo y unico plato. Cuando quieres que un enemigo se rinda, le dejas una salida.
Lectura recomendada de hoy, el arte de la guerra.

aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
Por que Israel no debe entregar las armas desue de haber matado a mas de 70.000 personas, siendo 20.000 de ellos niños ?

alfon_sico #9 alfon_sico
Pensaba que había matado a 70000 integrantes de Hamas. Por lo visto fallaron mucho

alcama #7 alcama
En las siguientes elecciones no sé si ganará Hamás. Después de matar y secuestrar gente, supongo que los palestinos no les volverán a votar

Lenari #5 Lenari
Bueno, se le ha dado la oportunidad a Gaza de alcanzar la paz y la ha rechazado.

Es lo que hay.


