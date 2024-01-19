edición general
Hamás aprueba la propuesta para un alto el fuego en Gaza y el intercambio de rehenes

Hamás ha aprobado la propuesta de acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, según ha confirmado la milicia palestina. Antes, fuentes de seguridad egipcias y de la organización palestina han informado a Reuters, Efe y Afp de los detalles del documento aceptado. El texto, presentado por los mediadores Egipto y Catar, prevé una tregua de 60 días en el enclave palestino y la liberación por tandas de 10 cautivos israelíes a cambio de presos palestinos en cárceles israelíes

wata #1 wata
Alguien tiene alguna duda que el estado sionistas va a decir que no a la aceptación de Hamas?
11 K 123
Barney_77 #7 Barney_77 *
#1 Si la aceptan ¿te vas de meneame?
10 K -27
wata #9 wata
#7 No. ¿Alguna otra pregunta chorra?
9 K 98
#11 Katos
#9 ¿ y la respuesta es?
3 K -17
Barney_77 #12 Barney_77
#9 La pregunta chorra era la tuya, porque Israel fue quien aceptó la propuesta
5 K 5
wata #15 wata
#12 Netanyahu dijo que no la iba a aceptar. Y no lo hará.
3 K 39
Barney_77 #16 Barney_77 *
#15 ¿Te vas si la aceptan? Apuesto a que seguirás por aquí con comentarios en el filo
4 K -22
wata #18 wata
#16 Pero vamos a ver...cuantos sois preguntando lo mismo? Ya he dicho que no me voy. Y te digo lo mismo al que le ha dejado la novia.
5 K 53
Drebian #24 Drebian
#18 Son muy pesados los fachas. Pero vamos, bien podríamos apostar a que los 60 días de tregua se los va a pasar el estado genocida de Israel por el forro de los cojones
5 K 59
#25 Nitrous
#18 Pero te vas o no te vas entonces?
4 K -16
Katapulta2 #29 Katapulta2
#12 me gustaría saber si tú reconoces que Netanyahu está cometiendo un genocidio, así podré valorar tus comentarios.
3 K 27
Katapulta2 #33 Katapulta2
#12 Israel está cometiendo un genio. Netanyahu y Trump quieren convertir la franja de Gaza en un Resort turístico después de exterminar a todo ser vivo que permanezca en la zona.

¿Estas defendiendo ese destino?
1 K 11
Katapulta2 #26 Katapulta2
#7 ¿defiendes que Netanyahu está cometiendo un genocidio?
1 K 11
#35 Lacasito.Pérez
#7 Dile a #1 que se vaya a Etiopía. Así podrá saludar a Carlos Herrera.
0 K 6
#10 Katos
#1 si, tú
1 K 13
#13 Katos
#1 cuando te des cuenta de que e solo que le lleva proponiendo Isrrael a ganas hace meses vas a flipar
1 K 13
wata #14 wata
#13 Te ha dejado la novia y te sientes solo?
1 K 27
#20 cunaxa
#1 Yo creo que dirán que sí y luego harán lo que les dé la gana. Tienen un largo historial en hacerlo así.
6 K 67
wata #21 wata
#20 Exacto.
5 K 68
#36 konde1313
#1 Como todas las demás, aunque digan que sí luego encontrarán una excusa para romperla. No te puedes fiar de los sionistas nunca.
1 K 26
Andreham #2 Andreham
Es una lástima que en 61 días Israel vaya a volver a asesinar a los que queden.
7 K 94
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#2 No dura ni una semana.
6 K 81
obmultimedia #28 obmultimedia
#2 Yo estaria mas preocupado por los casi 400 personas que ha secuestrado, entre ellas Españoles como Ada Colau y que los han metido presos.
2 K 29
Connect #3 Connect
No se puede fiar de Israel. Los Acuerdos de Oslo firmados con Yaser Arafat en 1993, no los respetaron, Firmaron allí y cuando Isaac Rabin volvió a Israel, continuó metiendo colonos en Palestina y pocos años después destruian las infraestructuras básicas de Palestina.

Israel se benefició con los acuerdos de Oslo en la medida en que los demás países del mundo vieron en ellos la resolución del conflicto, con lo que Israel logró dar una imagen diplomática y democrática mientras mantuvo su control sobre el territorio ocupado.
6 K 85
bioibon #5 bioibon *
Israel no va a detener su genocidio por este alto el fuego. Seguirá matando de hambre y sed a los Gazatíes hasta que no quede ni uno. Luego seguirá con Cisjordania. A Israel solo lo detiene un bloqueo total del comercio y de las relaciones exteriores. No son nada sin apoyo exterior. Lo que pasa es que antes reventará USA que dejar de apoyar a Israel. Con un poco de suerte, USA reventará pronto. Y luego por fin le tocará a Israel (pero lamentablemente no creo que queden palestinos para verlo)
7 K 80
wata #6 wata
#5 Camino llevan los usanos de irse a la mierda pronto.
3 K 47
Veelicus #23 Veelicus
Pasado mañana Israel incumplira lo pactado, como siempre, pero los terrorista seran los de Hamas
2 K 40
#27 Nitrous
#23 No hombre, Hamas son seres de luz...
1 K 11
Pablosky #31 Pablosky
#27 Son unos gilipollas que, casualmente, fueron financiados por Israel y específicamente por Netanyahu.

www.dawn.com/news/1797169

www.euronews.com/my-europe/2024/01/19/israel-financed-hamas-to-weaken-
1 K 19
FlautaDeCaña #19 FlautaDeCaña
Israel esperará a que suelten unos cuantos y cuando les de la gana romperán el trato
1 K 19
0 K 10
pollorudo #34 pollorudo
Por alguna razón en RTVE prefieren omitir en el titular que la propuesta de paz está impulsada por Trump.

De hecho en prensa internacional es una de las palabras clave en los titulares de esta noticia.
0 K 6
#8 guillersk *
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército de hamas, han alcanzado las tropas Israelies sus últimos objetivos militares.

La guerra ha terminado.


:troll:
5 K -36
Andreham #17 Andreham
#8 Tras matar a 70.000 civiles oficialmente y destruir todas las ciudades de un país... y atacar otros tres por si acaso.

Lo bueno es que con un poco de suerte se os acaba el contrato a unos cuántos y os toca sufrir en carnes lo que están sufriendo los palestinos.
4 K 38
Pablosky #30 Pablosky
#17 Mínimo de 70.000, seguramente 10 veces más.
2 K 27
Mangione #32 Mangione *
#8 Valiente fascista de {0x1f4a9}... :peineta:
1 K 18

