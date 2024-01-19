Hamás aprueba la propuesta para un alto el fuego en Gaza y el intercambio de rehenes

Hamás ha aprobado la propuesta de acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, según ha confirmado la milicia palestina. Antes, fuentes de seguridad egipcias y de la organización palestina han informado a Reuters, Efe y Afp de los detalles del documento aceptado. El texto, presentado por los mediadores Egipto y Catar, prevé una tregua de 60 días en el enclave palestino y la liberación por tandas de 10 cautivos israelíes a cambio de presos palestinos en cárceles israelíes
| etiquetas: hamas , israel , sionistas , genocidio , palestina , alto fuego
¿Estas defendiendo ese destino?
Israel se benefició con los acuerdos de Oslo en la medida en que los demás países del mundo vieron en ellos la resolución del conflicto, con lo que Israel logró dar una imagen diplomática y democrática mientras mantuvo su control sobre el territorio ocupado.
www.dawn.com/news/1797169
www.euronews.com/my-europe/2024/01/19/israel-financed-hamas-to-weaken-
>Trump dice que si no gana el Nobel de la Paz, será «un insulto» para EEUU
>www.meneame.net/story/trump-dice-no-gana-nobel-paz-sera-insulto-eeuu
De hecho en prensa internacional es una de las palabras clave en los titulares de esta noticia.
La guerra ha terminado.
Lo bueno es que con un poco de suerte se os acaba el contrato a unos cuántos y os toca sufrir en carnes lo que están sufriendo los palestinos.