El hallazgo de restos de represaliados en Güevéjar urge a actualizar el mapa de fosas

Güevéjar no figura en el Mapa de Fosas de Andalucía, pero esta es la tercera vez que se localizan restos en estas eras, en un radio de unos 70 u 80 metros. Los dos primeros hallazgos en 1988 y 1999.
Tendremos que esperar a tener un verdadero gobierno de izquierdas para que al fin se haga justicia con los muertos por el régimen.
La izquierda, como siempre, en contra de los genocidios, pero solo de algunos, de otros no. De otros incluso los justifican.