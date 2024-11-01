edición general
El hallazgo de restos de represaliados en Güevéjar urge a actualizar el mapa de fosas

El hallazgo de restos de represaliados en Güevéjar urge a actualizar el mapa de fosas

Güevéjar no figura en el Mapa de Fosas de Andalucía, pero esta es la tercera vez que se localizan restos en estas eras, en un radio de unos 70 u 80 metros. Los dos primeros hallazgos en 1988 y 1999.

#2 laruladelnorte
La asociación memorialista está "preocupada" por la "lentitud" del desarrollo de las acciones para recuperar la Memoria. "En 15 años de trabajo por la Memoria Histórica, de las 50.000 personas desaparecidas se han recuperado algo más de 3.000", apunta para preguntar: "¿Cuánto tiempo más habrá que esperar? ¿Van a pasar otros 80 años para tomarse en serio y dar prioridad y urgencia a estos trabajos?".

Tendremos que esperar a tener un verdadero gobierno de izquierdas para que al fin se haga justicia con los muertos por el régimen.
makinavaja #3 makinavaja
Toda España es una fosa...
#1 me_gusta_tocar_tetas *
Los mismos que están todo el día hablando de cunetas son los que niegan o justifican el genocidio de católicos durante la guerra civil. Y también son los mismos que están todo el día hablando del genocidio en Gaza.

La izquierda, como siempre, en contra de los genocidios, pero solo de algunos, de otros no. De otros incluso los justifican.
