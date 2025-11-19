El hallazgo en Lena del segundo castillo más antiguo del reino asturiano

Investigadores han logrado datar en el valle del Huerna, en el marco del proyecto Pintaius, una fortificación que «muestra una primera ocupación entre los siglos III y IV después de cristo», si bien se erigió en castillo construido por la élite social en el siglo VIII debido a la inestabilidad de los últimos años del reino visigodo y la invasión musulmana.
