El hallazgo en Lena del segundo castillo más antiguo del reino asturiano

Investigadores han logrado datar en el valle del Huerna, en el marco del proyecto Pintaius, una fortificación que «muestra una primera ocupación entre los siglos III y IV después de cristo», si bien se erigió en castillo construido por la élite social en el siglo VIII debido a la inestabilidad de los últimos años del reino visigodo y la invasión musulmana.

| etiquetas: lena , castillo , reino , arqueología
themarquesito #4 themarquesito
Aquí algo más de información, con mapas e ilustraciones
astures.es/publicaciones-el-castichu-de-tios-lena-una-nueva-fortaleza-
#1 ombresaco *
El segundo castillo más antiguo del reino asturiano (siglos III y IV) es anterior a la creación del reino de Asturias (siglo VIII). Curioso.
#2 txepel
#1 Hubo una primera fortificación del siglo III o IV y sobre él ya en el VIII se construyó un castillo medieval.
#3 ombresaco *
#1 Leyéndolo con más detalle, está claro. Fortificación visigoda, y se convirtió en castillo más adelante, pero parece que todavía como visigodo. No sabría si llamarlo castillo del reino asturiano, porque aunque se usó como tal, no lo construyó el reino asturiano.

Dankon, #2 , estaba en ello :-)
