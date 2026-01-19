edición general
Hallazgo histórico: encontraron la mítica Basílica de Vitruvio, que inspiró el famoso boceto de Leonardo Da Vinci  

Los restos de la Basílica de Vitruvio, cuya ubicación fue un misterio durante 2.000 años, fueron encontrados en la ciudad de Fano. Las autoridades italianas confirmaron hoy el hallazgo que representa un hito histórico para la arqueología y la arquitectura, al tratarse del único edificio que el arquitecto romano Marco Vitruvio Polión atribuyó a sí mismo. Vitruvio fue la figura que inspiró el boceto de Leonardo. La basílica era considerada el “Santo Grial” de la arquitectura romana, buscada por arqueólogos e historiadores desde hace cinco siglos.

