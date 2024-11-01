Hallan en Perú una estructura de observación astronómica que permitía prever cambios de mareas y clima hace 5.000 años

Los restos refuerzan la idea de que Áspero funcionó como un centro de generación de conocimiento en los albores de la civilización americana, donde especialistas habrían observado el Sol, la Luna y las estrellas para anticipar cambios en las mareas, el clima y la disponibilidad de recursos marinos. Esa información resultaba clave para la planificación de la pesca, el marisqueo y el intercambio con las poblaciones agrícolas del valle de Supe.