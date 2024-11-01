edición general
2 meneos
16 clics
Hallan muerto a un hombre británico en una calle de Xàbia

Hallan muerto a un hombre británico en una calle de Xàbia

Un hombre de 50 años y nacionalidad británica ha sido hallado muerto este domingo en la avenida Trenc d’Alba de Xàbia, entre dos vehículos, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

| etiquetas: muerto , británico , xábia
2 0 2 K 19 actualidad
3 comentarios
2 0 2 K 19 actualidad
#1 Albarkas
¿Debajo de algún balcón?
3 K 57
elTieso #2 elTieso
#1 O al lado de una barra de bar más seca que un bacalao.
1 K 31
#3 cajadecartonmojada *
#2 O igual le dolía la cabeza y se tomó un Gelocatil.
0 K 12

menéame