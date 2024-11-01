·
Hallan muerto a un hombre británico en una calle de Xàbia
Un hombre de 50 años y nacionalidad británica ha sido hallado muerto este domingo en la avenida Trenc d’Alba de Xàbia, entre dos vehículos, según han informado fuentes de la Guardia Civil.
etiquetas:
:
muerto
,
británico
,
xábia
#1
Albarkas
¿Debajo de algún balcón?
3
K
57
#2
elTieso
#1
O al lado de una barra de bar más seca que un bacalao.
1
K
31
#3
cajadecartonmojada
*
#2
O igual le dolía la cabeza y se tomó un Gelocatil.
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
