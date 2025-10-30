Hallan muerta a veinte metros de profundidad a la mujer desaparecida tras caer con un coche al mar en Gandía y detienen a la conductora

La conductora del vehículo, de nacionalidad extranjera al igual que su acompañante, logró salir del agua después de precipitarse en el puerto y ha... El siniestro tuvo lugar anoche, sobre las ocho de la tarde, cuando un vehículo ocupado por dos mujeres, extranjeras, cayó al agua del Puerto de Gandía por causas que se están investigando. La conductora del coche logró salir y fue ayudada por efectivos de bomberos mientras que la copiloto, que inicialmente había sido dada por desaparecida, falleció, han indicado las mismas fuentes.