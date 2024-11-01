Hallan heces secas de 1300 años de antigüedad en La Cueva de los Muertos Chiquitos  

“Utilizamos ensayos de qPCR validados para buscar genes específicos de patógenos entéricos”, dice Capone. “Este enfoque basado en qPCR tiene un límite de detección más bajo que la secuenciación. Con esta técnica diferente, el equipo identificó las firmas genéticas de una amplia variedad de parásitos intestinales, incluido el protozoo Blastocystis y múltiples cepas de la bacteria E. coli. Estos patógenos nunca se habían detectado en heces antiguas. Además, algunos patógenos, como los oxiuros (lombriz intestinal), estaban presentes en la mayoría.