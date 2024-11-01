edición general
3 meneos
8 clics
Hallan heces secas de 1300 años de antigüedad en La Cueva de los Muertos Chiquitos

Hallan heces secas de 1300 años de antigüedad en La Cueva de los Muertos Chiquitos  

“Utilizamos ensayos de qPCR validados para buscar genes específicos de patógenos entéricos”, dice Capone. “Este enfoque basado en qPCR tiene un límite de detección más bajo que la secuenciación. Con esta técnica diferente, el equipo identificó las firmas genéticas de una amplia variedad de parásitos intestinales, incluido el protozoo Blastocystis y múltiples cepas de la bacteria E. coli. Estos patógenos nunca se habían detectado en heces antiguas. Además, algunos patógenos, como los oxiuros (lombriz intestinal), estaban presentes en la mayoría.

| etiquetas: heces , patógenos , cueva , muertos , chiquitos , mexicanos
2 1 0 K 30 cultura
5 comentarios
2 1 0 K 30 cultura
#3 Albarkas
Los muertos eran chiquitos, pero las mierdas son grandes.
0 K 20
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Veis chavales, cagad de campo, que quizá algún día vuestras mierdas serán arqueología e historia.
0 K 12
Gandark_S1rk #4 Gandark_S1rk
que vergüenza tiene que estar pasando la madre de esos cavernícolas....
0 K 11
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
Que dice Jordi Hurtado que dejéis sus mierdas en paz...
0 K 7
#1 Somozano
Investigador en mierda seca por la Universidad de
0 K 6

menéame