Hallan extraño exoplaneta sin categoría planetaria conocida

No es roca. No es agua. No es gas. A 35 años luz de la Tierra, un mundo de magma y azufre desafía las categorías con las que la ciencia describía los planetas pequeños. Un equipo internacional de científicos, liderado por la Universidad de Oxford (Reino Unido), ha identificado una nueva clase de planeta fuera del Sistema Solar que no encaja en ninguna de las categorías conocidas hasta ahora, caracterizado por albergar enormes cantidades de azufre en las profundidades de un océano permanente de magma.