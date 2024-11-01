Hallan enterrada en una playa de Indonesia a la española Matilde Muñoz

La Policía de Indonesia ha confirmado el hallazgo del cuerpo de Matilde Muñoz Cazorla, de 72 años y de nacionalidad española, desaparecida desde el 1 de julio en Lombok. El cadáver fue localizado enterrado en una playa de Senggigi, poniendo fin a una búsqueda de dos meses que mantuvo en vilo a familiares y autoridades.
Pero para situar la empleada del hotel que se inventó el mensaje de Mati diciendo que estaba en Laos presumía de tener familiares en la comisaría. Una vez desde arriba se presionó a la policía local pues salió todo y habría salido antes si la imbécil de la consul hubiera hecho su trabajo en vez de quejarse de que los familiares de Mati le daban trabajo
Lo he copiado de la Voz de Galicia, parece que los empleados obstaculizaron todo lo posible
Sobre quien fue creo que los empleados sabiendo que el hotel estaba muy mal . Cargarse una cliente de 4 años que se gasta dinero no e rentable a menos que supieran que el hotel iba a cerrar
Si los del hotel no están implicados, quizás en cuanto vieron que no aparecia no "quisieron problemas policiales" y simplemente se deshicieron de todo.
Visto desde el punto de vista de los trabajadores, lo último que quieres es que por denunciar la desaparición te tomen a ti por sospechoso y cargues con el posible muerto.
Dice que estuvo por allí en los 80, cuando ella tendría unos 40 como mucho, iba con la idea de que era joven y que el mundo no ha cambiado respecto a seguridad y esas cosas.
Alguien debió convencerla de que con 72 años y a según que sitios no se puede ir solo.