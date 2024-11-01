Hallan enterrada en una playa de Indonesia a la española Matilde Muñoz

La Policía de Indonesia ha confirmado el hallazgo del cuerpo de Matilde Muñoz Cazorla, de 72 años y de nacionalidad española, desaparecida desde el 1 de julio en Lombok. El cadáver fue localizado enterrado en una playa de Senggigi, poniendo fin a una búsqueda de dos meses que mantuvo en vilo a familiares y autoridades.