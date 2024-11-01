edición general
68 meneos
638 clics
Hallan enterrada en una playa de Indonesia a la española Matilde Muñoz

Hallan enterrada en una playa de Indonesia a la española Matilde Muñoz

La Policía de Indonesia ha confirmado el hallazgo del cuerpo de Matilde Muñoz Cazorla, de 72 años y de nacionalidad española, desaparecida desde el 1 de julio en Lombok. El cadáver fue localizado enterrado en una playa de Senggigi, poniendo fin a una búsqueda de dos meses que mantuvo en vilo a familiares y autoridades.

| etiquetas: matilde muñoz , indonesia , playa
44 24 0 K 484 actualidad
12 comentarios
44 24 0 K 484 actualidad
Comentarios destacados:      
bubiba #8 bubiba *
bueno en cuanto han presionado desde España todo ha sido muy fácil. Realmente era un caso sencillo simplemente la policía no quería mover nada.

Pero para situar la empleada del hotel que se inventó el mensaje de Mati diciendo que estaba en Laos presumía de tener familiares en la comisaría. Una vez desde arriba se presionó a la policía local pues salió todo y habría salido antes si la imbécil de la consul hubiera hecho su trabajo en vez de quejarse de que los familiares de Mati le daban trabajo
8 K 87
#2 Pixmac
Era lo esperado. Los empleados del hotel tienen toda la pinta de haber sido los asesinos o colaboradores dando información o ayudando a intentar encubrir el asesinato. No creo que unos ladrones comunes se molesten en enviar mensajes para dar la apariencia de seguir viva. Seguramente fue algún empleado intentando alejar a la Policía del hotel.
6 K 83
Maddoctor #3 Maddoctor
#2 Ya tenía reseñas rarunas...

maps.app.goo.gl/aEDHJCeDfKr57YRw5
4 K 39
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#3 ya solo el baño de la habitación parece sacado de las películas de Saw  media
4 K 33
Torrezzno #4 Torrezzno *
Con 72 años viajando sola era un objetivo fácil. Cosas que pasan. La policía indonesa no se anda con tonterías
2 K 33
Sandman #5 Sandman
#4 Bueno, por lo que contaban amigos de la víctima, la policía en la investigación buscó pruebas en la habitación que no era, así que tampoco es que sea la creme de la creme.
5 K 62
#10 Lusco2
#5 " incluso que, durante los primeros pasos de la investigación de la policía local, el hotel les mostrase una habitación errónea."
Lo he copiado de la Voz de Galicia, parece que los empleados obstaculizaron todo lo posible
2 K 15
bubiba #9 bubiba *
#4 aquí quien está es la policía indonesa no es la tailandesa. En Tailandia si que no se andan con chiquitas. A estos tuvieron que hacerles mover el culo desde arriba porque los sobrinos de Mati estaban yendo por los medios..

Sobre quien fue creo que los empleados sabiendo que el hotel estaba muy mal . Cargarse una cliente de 4 años que se gasta dinero no e rentable a menos que supieran que el hotel iba a cerrar
1 K 23
#11 BWC
Lo que está claro es que si quieres que tu caso de desaparición avance tienes que ir a la tele.
1 K 19
obmultimedia #1 obmultimedia
Que rapido la han encontrado.
1 K 10
koe #7 koe
Descanse en paz
0 K 10
allaquevamos #12 allaquevamos
Pudo pasar cualquier cosa y pudo ser cualquiera.

Si los del hotel no están implicados, quizás en cuanto vieron que no aparecia no "quisieron problemas policiales" y simplemente se deshicieron de todo.

Visto desde el punto de vista de los trabajadores, lo último que quieres es que por denunciar la desaparición te tomen a ti por sospechoso y cargues con el posible muerto.

Dice que estuvo por allí en los 80, cuando ella tendría unos 40 como mucho, iba con la idea de que era joven y que el mundo no ha cambiado respecto a seguridad y esas cosas.
Alguien debió convencerla de que con 72 años y a según que sitios no se puede ir solo.
0 K 7

menéame