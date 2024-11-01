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Hallan en una cueva de Kenia la «puerta secreta» de los nuevos coronavirus

Hallan en una cueva de Kenia la «puerta secreta» de los nuevos coronavirus

Investigadores británicos identifican una proteína en el pulmón humano que sirve de llave de entrada para un coronavirus de murciélago hasta ahora ignorado

| etiquetas: kenia , coronavirus , salud
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