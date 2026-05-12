Hallan en Córdoba el hueso de un elefante del ejército de Aníbal

Encuentran en la ciudad andaluza el primer hueso que aparece en Europa de uno de los mamíferos que formaron parte del ejército del general cartaginés. El hallazgo se produjo en 2020 durante las obras de ampliación de un hospital
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Juer con el periodimmo de calidá
Si ya le dijo Anibal a Asdrúbal: Quita cuñao, que tu no sabes.
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