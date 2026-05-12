edición general
5 meneos
37 clics

Hallan en Córdoba el hueso de un elefante del ejército de Aníbal

Encuentran en la ciudad andaluza el primer hueso que aparece en Europa de uno de los mamíferos que formaron parte del ejército del general cartaginés. El hallazgo se produjo en 2020 durante las obras de ampliación de un hospital

| etiquetas: córdoba , elefante , aníbal
4 1 1 K 27 cultura
7 comentarios
4 1 1 K 27 cultura
Guanarteme #2 Guanarteme
Y tuvo que ser de Aníbal impepinablemente, ya....

Juer con el periodimmo de calidá :palm:
4 K 61
OdaAl #3 OdaAl
#2 Tiene que ser de Anibal, sí o sí, el resto de cartagineses no usaban elefantes. Nótese la ironía.
0 K 10
Spirito #5 Spirito
#2 #3 Los fachillas de la época en vez de usar el coche para tirar la basura iban en elefante, como todo el mundo sabe.
1 K 19
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Si ya le dijo Anibal a Asdrúbal: Quita cuñao, que tu no sabes. xD
0 K 18
Apotropeo #7 Apotropeo
#2 Lo han encontrado en una barca , o es suyo o de la familia.
0 K 9
woody_alien #6 woody_alien
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
0 K 11

menéame